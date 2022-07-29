Турция намерена использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов

29 июл. 10:14

Турция намерена использовать Грузию для транспортировки грузов по коридору Турция-Азербайджан-Казахстан, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что в начале лета главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.

"С учетом сложившейся ситуации, в регионе стало крайне затруднительно и фактически невозможно перевозить грузы через Россию в направлении Европы. Мы хотим сделать этот процесс максимально полезным, максимально простым и активно вовлекать в этот процесс Грузию. Это наша цель, и в этом плане необходимо объединить наши усилия и активизировать нашу работу", – приводит слова Чавушоглу Sputnik Грузия.

Уточняется, что на следующей встрече Турция, Азербайджан и Казахстан будут обсуждать механизм движения грузов в направлении Центральной Азии и роль Грузии в этом вопросе.