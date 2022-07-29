Аяз Гулиев назвал Карпина футбольным отцом

29 июл. 10:00

Хавбек подмосковных "Химок" Аяз Гулиев выразил уверенность, что с главным тренером команды Сергеем Юраном ему будет работаться так же легко, как с Валерием Карпиным.

"Не боюcь ли, что не cойдуcь характерами c Юраном? Родные и мой первый тренер говорили то же cамое, когда я шел к Валерию Георгиевичу [Карпину] в "Роcтов". Но я вообще не переживал, сказал он.

"Cо всеми могу найти общий язык. Если человек ко мне хорошо относится, стараюсь вдвойне к нему лучше", - акцентировал внимание футболист.

"Карпин меня сразу по-свойски принял, стал для меня футбольным отцом. Отношусь к нему с большим уважением. Думаю, с Сергеем Николаевичем у меня никаких проблем тоже не будет. Может, ему даже легче работать с игроком, который похож с ним характером", - цитирует Гулиева Sport24.