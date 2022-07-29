Стало известно, сколько тонн меда экспортировала Турция с начала года

29 июл. 9:50

Экспорт турецкого меда за шесть месяцев этого года вырос на 75% по сравнению с годом, сообщает пресс-служба Союза экспортеров Восточно-Черноморской региона Турции.

Согласно их данным, в период с января по июнь 2022 года Турция экспортировала 8,9 тыс тонны меда в 46 стран. Доходы составили свыше $23,8 млн.

По сравнению с 2021 годом, экспорт возрос на 134% в натуральном, и на 75% в денежном выражении. В первом полугодии прошлого года экспорт меда составлял 3,8 тыс тонн за почти $13,6 млн.

Отмечается, что главными импортерами турецкого меда стали США – более $7,9 млн, Германия – свыше $3,6 млн и Испания – $3,3.

Стоит добавить, что турецкий мед впервые был экспортирован в Словению, Перу, Мальдивы, Данию, Ливан, Йемен, Ирак, Барбадос, Мавританию, Либерию, Бангладеш, Северную Македонию, Тайвань и Португалию.

Как отметил глава Союза Саффет Калйонджу, мед вносит весомый вклад в развитие турецкой экономики. По его словам, благодаря своему природному разнообразию Турция обладает огромным потенциалом в производстве меда.