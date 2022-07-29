Москву ждет идеальная летняя пятница

29 июл. 9:31

Переменная облачность, без осадков и до +25 прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в столице и Подмосковье переменную облачность, без осадков, характер погоды будет обусловлен влиянием западного антициклона. Температура максимальная в столице плюс 23 - плюс 25 градусов, по области от плюс 21 до плюс 26", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Далее синоптик отметил, что в столице будет дуть западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.