Авария с автобусом на Кубани, есть пострадавшие

29 июл. 9:02

В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на дороге Краснодар - Кропоткин утром пятницы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о том, что по адресу: Краснодар, хутор Ленина, на автодороге сообщением Краснодар - город Кропоткин произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП погибших нет, пострадавшие для обследования направлены в городскую больницу. Движение на автодороге не перекрыто", - говорится в сообщении.

"Шесть человек доставлены в больницу, их госпитализировали", - добавили в ЕДДС.