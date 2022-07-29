Полузащитник сборной России по футболу стал игроком турецкого клуба

29 июл. 7:28

Владелец турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк" Сулейман Хурма объявил о переходе полузащитника сборной России по футболу Магомеда Оздоева.

Он подчеркнул, что соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано на два года.

"Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года", - цитирует владельца клуба Sports.ru.

Напомним, в прошлом сезоне "Фатих Карагюмрюк" с 57 очками занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Летом главным тренером команды стал итальянский специалист Андреа Пирло.