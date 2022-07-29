Онлайн-энциклопедия о религии народов появится в России

29 июл. 8:34

В целях укрепления традиционных ценностей и патриотизма в России появится онлайн-энциклопедия "Религии народов России", сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Зорин.

Проект станет уникальной базой данных по истории и культуре народов России. По его словам, энциклопедия представляет собой интернет-сайт свободного доступа с информационными каталогами о персонах, организациях, культовых сооружениях и терминах, действующих и использующихся в конфессиональной сфере в стране.

Зорин считает, что данный труд является уникальным в своем роде в стране.

"Эта работа служит популяризации религиозного многообразия и добрососедских взаимоотношений в стране, воспитанию молодежи в духе патриотизма, профилактики псевдорелигиозного экстремизма и терроризма" – цитирует его РИА Новости.