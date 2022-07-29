Чемпионат Ростовской области по спортивному туризму на парусниках впервые пройдет в Цимлянске

29 июл. 5:25

На Цимлянском водохранилище с 29 по 31 июля впервые в истории пройдет чемпионат Ростовской области по спортивному туризму на парусных дистанциях. Об этом сообщают организаторы.

Турнир проводится согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий на текущий год.

Цели чемпионата - развитие спортивного туризма, пропаганда физкультуры и ЗОЖ, передает "АиФ-Ростов".

Соревнования организуются под эгидой Минспорта и ФСТР Ростовской области. Одним из инициаторов турнира стал клуб парусного туризма и спорта "Саркел", при поддержке районного Центра внешкольной работы.