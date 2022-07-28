Батумское "Динамо", "Сабуртало" и "Зиря" не смогли пробиться в групповой этап Лиги Конференций

28 июл. 23:58

Вечером 28 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций.

Батумское "Динамо" (Грузия) дома сыграло вничью 1:1 с польским "Лехом", "Сабуртало" уступил на выезде румынскому "Стяуа" (2:4), а азербайджанская "Зиря" в гостях разошлась миром с израильским "Маккаби" Тель-Авив. По сумме двух встреч в 3-й квалификационный раунд вышли "Лех", "Стяуа" и "Маккаби".

Также сегодня свои матчи проводили команды из Казахстана. "Кызыл-Жар" обыграл "Осиек" (2:0), "Астана" уступила "Ракуву" (0:1), а "Кайрат" проиграл "Кишварде" (0:1). В следующий раунд квалификации вышел лишь "Кызыл-Жар".