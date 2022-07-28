Председатель "Грузинской мечты" обратился к американскому послу

28 июл. 23:46

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что послу США в Грузии Келли Дегнан следует отмежеваться от предпринимаемых "радикальной оппозицией" шагов, которые направлены на поляризацию общества.

"Нескончаемые разговоры о санкциях, попытка создания технического парламента и технические рабочие группы, которые созданы радикальной оппозицией, требование НПО об отставке правительства, анонсирование с сентября акций и т.д. - это шаги, направленные на поляризацию, и в это время важно, чтобы посол отмежевалась от (них – прим. ред.)", - цитирует его "Sputnik Грузия".

В частности, Кобахидзе отметил, что поляризацию усугубляет резкая резолюция Европарламента по Грузии от 9 июня, которая в том числе призывает Совет ЕС ввести индивидуальные санкции против основателя "Грузинской мечты", бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.

"Когда посол от этого не отмежевывается, это также усугубляет поляризацию. Исходя из этого, у каждого есть своя доля ответственности в усугублении поляризации в этой стране и в ее снижении, все должны действовать в соответствии с этой ответственностью", - поведал председатель "Грузинской мечты".

Он добавил, что общество должно знать, на какой стороне стоит посол - на стороне поляризации или деполяризации.