На Кубани открылась винодельня "Скалистый берег"

29 июл. 10:23

Под Анапой в селе Варваровка официально открылась новая винодельня "Скалистый берег" (Cote Rocheuse), в этом году вина производителя впервые поступят в продажу, пишет "Интерфакс".

"Лучшие вина, как известно, получаются с виноградных лоз возрастом более 8-10 лет. Виноградники "Скалистого берега" были заложены в 2011-2013 годах. За время их роста мы построили уникальную гравитационную винодельню", - рассказал на открытии генеральный директор АО "Скалистый берег" Сергей Ступниций.

Площадь виноградников составляет 30,4 га, выращиваются восемь сортов винограда: Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан, Пино Нуар, Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран и автохтонный Красностоп Золотовский.

В этом году винодельня выпустила 44,3 тыс бутылок в премиальном сегменте, вино создано из урожая 2020 года. В будущем объемы производства могут достичь 500 тыс бутылок в год.

Этикетки первой линейки вин "Скалистого берега" украсили редкие виды животных и птиц, обитающих на территории заповедника Утриш.