Многоквартирные дома в Дагестане сданы после капремонта

28 июл. 22:57

Приемочная комиссия Фонда капремонта Дагестана посетила Кизляр и Южно-Сухокумск, где состоялась приемка работ после капремонта в 5 МКД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, глава технического отдела Фонда Заур Бахмудов лично осмотрел строения, оценил качество работ, узнал мнение об итогах работ у самих жильцов домов.

"В Кизляре четыре дома по улице Д. Бедного (34/1, 34/2, 36/2 и 36/2) получили новые кровли. Ремонт выполняла квалифицированная подрядная организация, что подтвердило полное отсутствие каких-либо замечаний к проведенным строительным работам", – сказано в сообщении.

В Южно-Сухокумске работы были проведены в одном многоквартирном доме по улице Буйнакского - строение получило новые инженерные сети, передает РИА "Дагестан".