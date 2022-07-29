Ростуризм: туроператоры остаются должны россиянам 24 млрд рублей

29 июл. 9:36

Российские туроператоры остаются должны клиентам 24 млрд рублей, до конца года они не смогут выполнить все свои обязательства за несостоявшиеся поездки, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радио "Комсомольская правда".

На сегодня задолженность туроператоров составляет около 24 млрд рублей. "Она складывается из остатков "ковидных" долгов и долгов, которые образовались в этом году в момент, когда началось санкционное давление", - пояснила Догузова.

Она отметила, что долги за "ковидные" туры с начала года сократились с 44 млрд рублей до 5 млрд, однако затем долг вырос в связи с невыполненными обязательствами за поездки, аннулированные с марта 2022 года в связи со спецоперацией на Украине.

С марта объем задолженности сократился практически в два раза. "Динамика в целом есть, конечно, хотелось бы побыстрее", – признала Догузова.

"Рассчитываем, что большая часть долга до конца этого года будет закрыта... Видим, что туроператоры не смогут выполнить свои обязательства до конца года. Мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство", – констатировала глава Ростуризма.