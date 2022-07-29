В Грузии была открыта мемориальная доска  писателю Чабуа Амирэджиби

29 июл. 3:28

В честь грузинского классика, автора культового романа "Дата Туташхия" Чабуа Амирэджиби в Тбилиси была открыта мемориальная доска, с изображением профиля мастера. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия со дня рождения великого грузинского писателя и общественного деятеля. Стало известно, что доска находится на доме, в котором писатель создал "Дату Туташхия".

"На открытии мемориальной доски присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, первый заместитель министра Карло Сихарулидзе и члены семьи Чабуа Амирэджиби", - приовдит данные Sputnik Грузия.

Чабуа Амирэджиби (1921-2013) – грузинский писатель, классик грузинской литературы XX века, автор романа "Дата Туташхиа" и ряда других произведений.