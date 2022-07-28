В Баку состоялась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между "Нефтчи" и кипрским "Арисом". Победу со счетом 3:0 одержали хозяева.
Голы на свой счет записали Годсвей Донио (38-я минута), Эдди Исрафилов (57-я) и Кенни Сайеф (62-я).
Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций вышел "Нефтчи".
Напомним, в первой встрече со счетом 2:0 победил "Арис".
"Нефтчи" разгромил "Арис" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги Конференций
В Баку состоялась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между "Нефтчи" и кипрским "Арисом". Победу со счетом 3:0 одержали хозяева.
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