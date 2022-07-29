Донские виноделы удвоили выпуск своей продукции 

29 июл. 1:46

Ростовская область в 2,2 раза превысила объем производства винодельческой продукции, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"Объем производства винодельческой продукции в Ростовской области в первом полугодии 2022 года составил 2,4 млн бутылок против 1,1 млн бутылок годом ранее. Увеличение производства произошло в основном за счет АО "Миллеровский винзавод", показатели объема производства которого к уровню прошлого года увеличились более, чем в три раза, а также за счет роста производства на ОАО "Цимлянские вина"", - рассказал Гончаров, передает "Интерфакс".

Так, объем производства тихих вин в январе-июне текущего года вырос втрое - до 85 тыс дал, игристых - в 3,5 раза, до 48 тыс дал, игристых вин с защищенным географическим указанием - на 9%, до 17,3 тыс дал, поделился Гончаров, добавив, что сейчас на Дону вино производят 8 предприятий и 7 лицензированных крестьянско-фермерских хозяйств.