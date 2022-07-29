Московский международный фестиваль фейерверков пройдет в очном формате 

29 июл. 0:24

В середине августа в Братеевском каскадном парке в Москве в очном формате пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех", сообщили организаторы.

В фестивале примут участие команды из Латинской Америки, Европы и Азии, которые покажут последние разработки в области пиротехнических технологий и искусства фейерверков. Тема шоу в этом году связана с народной культурой России.

"Выбор темы фестиваля не случаен – 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В первой части выступления командам предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России. Вторая часть будет посвящена культурному наследию стран-участниц", – рассказала помощник генерального директора Государственной корпорации "Ростех", председатель совета директоров компании "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова, передает РИА Новости.

Каждая команда представит свою визитную карточку, фейерверк с национальным колоритом, и произвольную программу, а за тонкостями выступлений будет следить жюри международного класса. Оценивать номера будут по степени художественной завершенности, согласованности, синхронности музыки и пиротехнических эффектов, а также по оригинальности и зрелищности.

В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии, Киргизии и России. Помимо соревнования, гостей ожидают концерты известных российских музыкантов: 13 августа выступит группа "Градусы", хедлайнером второго дня станет Баста, и вечернее театрализованное шоу под режиссурой Ильи Авербуха.