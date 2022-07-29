Аджария привлекает туристов скидками по Batumi Discount Card

29 июл. 9:13

Во время отдыха в Аджарии туристы смогут получить скидку до 40% по карточке Batumi Discount Card.

В Департаменте туризма и курортов Аджарии уточнили, что 40-процентная скидка по карточке будет применена в Ботаническом саду Батуми, на колесе обозрения, в яхт-клубе, в кинотеатре "Аполо", на рафтинге и зиплайне, в Гонио-Апсаросской крепости-музее, на канатной дороге "Арго". Всего в список входят около 50 услуг и достопримечательностей.

Карта включает десять поездок на общественном транспорте, бесплатную сим-карту с 1 GB интернета, путеводители по Батуми, а также обзор всех интересных туробъектов региона и скидки на посещение от 10% до 40%.

Приобрести карту можно онлайн, а также в туристических инфо-центрах Батуми.