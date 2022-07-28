Директор парка львов "Тайган" получил два года и три месяца колонии

28 июл. 23:14

Белогорский районный суд Крыма приговорил учредителя и директора парка львов "Тайган" к двум годам и трем месяцам колонии общего режима в связи с тем, что тигр в парке откусил младенцу палец, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В сентябре прошлого года на территории парка "Тайган" женщина с годовалым младенцем на руках подошла близко к сетке вольера с тигром, в результате хищник откусил часть большого пальца левой руки ребенка, "что повлекло его полную ампутацию". Было заведено уголовное дело в отношении директора парка.

Подсудимый признан виновным по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам трем месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тыс рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что демонстрация диких животных производилась с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Приговор в законную силу не вступил.

В пользу малолетнего потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 616 тыс рублей.