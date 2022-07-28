Литовская Getjet снова будет летать в Грузию

28 июл. 22:25

Литовская авиакомпания Getjet в августе возобновит полеты из Вильнюса и Таллина в Батуми, информирует министерство экономики Грузии.

Полеты были прерваны пандемией коронавируса. С 1 по 29 августа перевозчик будет осуществлять рейсы Вильнюс-Батуми по понедельникам, с 15 по 29 августа - рейсы Таллин-Батуми.

В министерстве отметили, что для Грузии является приоритетом увеличение рейсов из стран ЕС. "Мы активно работаем, чтобы в странах Балтии увеличилась узнаваемость Грузии как туристического направления. Увеличение количества прямых полетов с главными городами региона привезет в Грузию больше визитеров, что важно для нашего туристического сектора", – заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

Всего между Грузией и странами Балтии рейсы выполняют три авиакомпании.