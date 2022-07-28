В Сулакском каньоне столкнулись два катера, турист в коме

28 июл. 22:06

Два прогулочных катера столкнулись в Сулакском каньоне в Дагестане, один турист получил тяжелую травму.

В пресс-службе минздрава республики уточнили, что отдыхающий из Мордовии получил черепно-мозговую травму, ему сделали операцию и проводят интенсивную терапию, пациент находится в коме.

"Столкновение прогулочных катеров на Сулакском каньоне произошло накануне. На них находились несколько туристов. Один из них - житель Мордовии - получил серьезную травму, он в коме. Его госпитализировали в Центральную больницу города Кизилюрта", - говорится в сообщении ведомства.