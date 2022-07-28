ЕК: полного прекращения выдачи виз россиянам не случится

28 июл. 21:26

Евросоюз не может полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщила в четверг Еврокомиссия. Санкции направлены против представителей власти и бизнеса, а не против простых россиян, говорится в сообщении.

"Всегда есть группы, которым должны быть выданы визы - такие как на гуманитарные цели, членам семьи, журналистам и диссидентам", - пояснили в ЕК, пишет финская газета Helsingin sanomat.

Подчеркивается, что страны ЕС имеют право принимать свои решения по выдаче краткосрочных шенгенских виз и рассматривать заявления в индивидуальном порядке.

В Еврокомиссии не сообщили, рассматривается ли возможность введения визовых ограничений для российских граждан.

Визовые ограничения уже ввели Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Польша. Вопрос ограничения выдачи россиянам виз сейчас обсуждается в Финляндии, при этом и.о. премьера Тютти Туппурайнен заверила, что страна не будет вводить такие санкции.