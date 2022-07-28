Байден и Си Цзиньпин провели двухчасовые телефонные переговоры

28 июл. 20:55

В четверг, 28 июля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая.

В ходе беседы, длившейся более 2 часов, стороны договорились сохранить контакты между рабочими правительственными группами США и КНР. "Лидеры двух стран поставили задачи перед рабочими группами КНР и США для дальнейшего поддержания диалога и сотрудничества", - сказано в заявлении.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что лидеры двух стран провели "искренний и обстоятельный разговор". Они выразили обоюдную готовность и в дальнейшем поддерживать друг с другом контакты.



Кроме того, во время разговора Си Цзиньпин обратил внимание на крупные глобальные проблемы в энергетике и в области продовольственной безопасности. "КНР и США следует координировать свои макроэкономические стратегии, обеспечивать стабильность глобальной цепочки поставок. Мы должны поддерживать диалог по таким важным вопросам, как обеспечение всеобщей энергетической, а также продовольственной безопасности", - приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, собеседники поговорили о ситуации вокруг Украины. Председатель КНР "высказал свою принципиальную позицию" в отношении этой проблемы. Другие детали обсуждения ситуации на Украине китайский МИД не приводит.