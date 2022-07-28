Север Казахстана в пятницу зальют дожди

28 июл. 21:19

Казгидромет предупреждает о сильных дождях на территории Казахстана 29 июля.

Южный циклон принесет осадки практически во всех регионах, особенно сильные дожди ожидаются на северо-западе и севере республики. На севере и в центре Казахстана в пятницу прогнозируется град и усиление ветра, на севере - шквал, сообщают синоптики.

Обильные осадки ожидаются в пятницу на севере и востоке Костанайской, на севере и юге Павлодарской области, ночью дожди будут лить на севере и западе Северо-Казахстанской области, днем дождливая погода будет стоять на севере и западе Акмолинской области.

Сильная жара в пятницу ждет жителей большей части Алматинской, Жетысуской и Атырауской областей.

Чрезвычайная пожароопасность сохранится на большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской, на юге Атырауской, Улытауской, Абайской областей.

В Нур-Султане в пятницу будет облачно, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер в порывах будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов, днем около 19-21.

В Алматы осадков не ожидается, ветер юго-западный 3-8 м/с., температура воздуха при переменной облачности ночью составит плюс 21-23, днем плюс 31-33.

В Шымкенте жарко, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью температура воздуха составит 21-23 градуса, днем воздух прогреется до 35-37 тепла.