Иран за 4 месяца экспортировал газа на рекордные $4 млрд

28 июл. 21:07

За четыре месяца Иран экспортировал природного газа почти на $4 млрд, что близко к показателю всего прошлого года, сообщил в среду министр нефти Джавад Оджи, передает ISNA.

Рекордный экспорт зафиксирован за период 21 марта–22 июля, первые четыре месяца текущего 1401 иранского календарного года.

"Мы собрали около четырех миллиардов долларов доходов от продажи газа за первые четыре месяца года, что почти столько же, сколько было собрано за весь предыдущий год", - заявил министр.

Главными покупателями иранской нефти являются Турция и Ирак. В апреле Тегерану удалось достичь соглашения о возобновлении поставок газа в Ирак, Багдад выплатил часть долгов за более ранний экспорт.