Друзья Ирана и враги Израиля – не одно и то же

Когда в июле израильский премьер-министр Яир Лапид вместе с лидером ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом, американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди проводили конференцию в рамках экономического союза I2U2, появилась новость о том, что Гаутам Адани, богатейший человек Азии, приобрел порт Хайфа совместно с израильской компанией Gadot Chemical Terminals.

Как пишет израильская газета Haaretz, Адани заплатил за порт 4,1 млрд шекелей ($ 1,2 млрд) - на миллиард больше, чем два других претендента. Для Израиля выгода очевидна. Для Индии приобретение порта - серьезный прорыв, олицетворяющий победу над Китаем (чья заявка была отклонена под серьезным давлением со стороны США), и возможность обеспечить плацдарм для выхода в Средиземноморье.

Индия установила дипломатические отношения с Израилем в 1992 году, но стратегическое партнерство оставались на слабом уровне до недавнего времени. Сегодня Индия - крупнейший экспортер израильских вооружений, ежегодно закупающий оружие на миллиард долларов. Страны также сотрудничают в производстве вооружений, проводят совместные военные учения, а израильские военные инструкторы постоянно нанимаются Нью-Дели.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, военные расходы Индии составили $76 млрд в 2021 году. Страна - крупнейший покупатель оружия в мире после США и Китая. Доля израильских вооружений в индийском оружейном импорте выросла с 4,7% в 2010-2015 гг до 13% в 2015-2020 гг. Индийская доля в израильском оружейном экспорте выросла с 27% в 2014 году (до прихода Моди к власти) до 42% сегодня.

Пять лет назад, IMI Systems (ранее ”Израильская военная промышленность”) создала совместное предприятие с индийской строительной компанией для производства легких вооружений в Индии, в том числе автоматов Tavor, винтовок Галиль и пистолетов-пулеметов Узи. Одна из долей в совместном предприятии также принадлежит компании Adani, которая получила тендер на порт Хайфа. В прошлом году индийская армия заказала израильские дроны ”Скайстрайкер”, которые производятся в Индии израильской корпорацией Elbit Systems и Alpha Design Technologies, еще одной компаний из группы Adani.

Многовековые исторические связи

В то же время Индия укрепляет дипломатические и экономические связи с Ираном. В июне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетил Нью-Дели, где встретился с Субраманьямом Джайшанкаром и премьер-министром Моди. ”Я был счастлив принять министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, с которым мы продуктивно обсудили дальнейшее развитие многовековых связей между Индией и Ираном. Наши отношения полезны как для обеих стран, так и для региональной безопасности и процветания”, - написал Моди в Twitter по итогам встречи.

Через несколько дней заместители министров иностранных дел обоих государств обсудили двусторонние отношения, в том числе и дальнейшее развитие иранского порта Чабахар. Индия обязалась инвестировать $ 500 млн в порт, который станет стратегической станцией между Индией, Ираном и Центральной Азией. С тем, чтобы иметь возможность продолжать развитие порта, Индия получила от США освобождение от санкций, введенных против Ирана.

Одна из причин интереса к порту заключается в том, что он составит конкуренцию пакистанскому Гвадару, который находится в 90 километрах. Китай инвестировал миллиарды долларов, чтобы обеспечить роль Гвадара в качестве транспортного узла для связи со странами Персидского залива в рамках своей инициативы ”Один пояс - один путь”. Вашингтон предпочитает, чтобы Чабахар, даже несмотря на то, что он в Иране, стал главным портом в регионе.

В 2019 году Иран был главным поставщиком нефти для Индии, которая инвестировала миллиарды долларов в развитие иранского энергетического сектора. После того как Тегеран перестал соблюдать условия ядерной сделки в ответ на выход США из СВПД, Индия снизила закупки иранской нефти в пользу альтернативных и более дорогих источников.

Однако когда МАГАТЭ осудило Иран за отказ от мониторинга ядерных объектов, Индия не стала критиковать Тегеран. Недавно Нью-Дели начал переговоры о заключении крупных торговых сделок в индийских рупиях, чтобы за счет отказа от доллара обойти американские санкции. Аналогичным образом Индия рассчитывается с Россией, которая продает стране нефть по сниженным ценам за рубли и даже эмиратские дирхамы.

Россия перенимает опыт Ирана

Недавно стратегические отношения между Индией и Ираном пережили очередное важное событие: в конце июня первый поезд с 39 морскими контейнерами выехал из подмосковного Чехова, отправившись в иранский порт Бендер-Аббас, откуда груз по морю будет отправлен в Индию. Цель транспортного коридора ”Север-Юг” - заменить традиционный маршрут между Россией, Ираном и Индией, который проходит через Балтийское и Средиземное моря, а также Суэцкий канал. Новый коридор короче старого маршрута на 40%, а стоимость перевозки дешевле на 30%.

Египет уже беспокоится о том, каким будет влияние нового коридора на его доходы от Суэцкого канала. Иран, в свою очередь, значительно выигрывает. Новый коридор позволит стране избежать наложенных на неё санкций, взимать транспортную пошлину за товары, которые отправляются в Индию из России, и других соседних стран, в частности Казахстана и Туркмении. За полученные деньги Тегеран сможет приобретать необходимые товары. В случае если ядерное соглашение будет возобновлено, Иран станет транспортным маршрутом для товаров, поступающих с Запада в Россию.

Близкие связи между Индией и Ираном не обязательно обеспечиваются за счет напряженности с Израилем, также как и израильско-индийские отношения не вредят союзничеству между Индией и Ираном. Иран продавал и будет продолжать продавать нефть Индии. При этом Тегеран никогда не ставил в качестве условия для торговли разрыв отношений между Нью-Дели и еврейским государством. Подобным образом никаких требований Иран не выдвигал и в отношении Турции, а также других государств, с которыми страна ведёт торговлю.

Израиль придерживается аналогичной политики. Продажи оружия Индии не обусловлены разрывом отношений Нью-Дели с Ираном. Не выдвигаются условия и в отношении компании Adani, которая приобрела порт Хайфа, хотя порты Adani в Индии переваливают грузы, поступающие из Ирана.

Сеть связей и интересов, которая объединяет Индию, Израиль и Иран, в очередной раз подтверждает, что стратегия, предусматривающая разделение на союзников и врагов Ирана с целью создания антииранской коалиции хороша только на бумаге. Но в реальной политике ей нет места. Сегодня Иран делится с Россией опытом обхода международных санкций, на основе общих интересов оба государства создают механизмы отказа от доллара и сопротивляются международному давлению.

Основной игрок здесь - Индия, которая не ввела санкции против Москвы и в настоящий момент закупает в четыре раза больше российской нефти, чем до начала спецоперации на Украине. При этом Нью-Дели по-прежнему стратегический партнер США.