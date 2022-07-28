В ООН рассчитывают, что суда с зерном отправятся из украинских портов сегодня или завтра

28 июл. 19:58

В Организации Объединенных Наций (ООН) надеются, что суда с зерном отправятся из украинских портов 28 или 29 июля. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Как вы знаете, в этих портах стоят суда, загруженные зерном и готовые к отправке. Мы надеемся, что это может произойти сегодня или завтра", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины.