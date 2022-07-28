В Крыму для посещения туристов впервые открылась пещера "Таврида"

28 июл. 20:32

Пещера "Таврида", обнаруженная в Крыму при строительстве трассы "Таврида" четыре года назад, сегодня открылась для туристов.

Туристический маршрут по пещере, возраст которой оценивается в 5 млн лет, составляет 485 метром, продолжительность экскурсии - 50-60 минут.

Пещера находится в поселке Зуя Белогорского района, специалисты продолжают ее изучение. "На данный момент мы исследовали порядка двух тысяч метров пещеры, однако мы выяснили, что под землей в этом месте находится много пустот. <…> На самом деле это целый подземный "город", который может протянуться на несколько десятков километров", - сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин.

Экскурсии по самой теплой пещере Крыма - температура воздуха в ней составляет плюс 13 градусов - проводятся на платной основе. В группу может войти до 20 человек. "Мы расскажем, как она образовалась, а также познакомим туристов с инженерными особенностями объекта. Есть экспозиции, на которых представлены интересные палеонтологические находки - костные останки животных, найденные в пещере. Кроме того, мы расскажем о минералогических особенностях пещеры, поскольку здесь представлено много интересных минералов", - отметил Самохин.

В будущем научный спелео-палеонтологический комплекс "Пещера "Таврида" Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) превратится в парка отдыха с музеем минералогии "Камни Крыма", детской площадкой с реконструкциями древних животных, фуд-кортами и зонами отдыха.