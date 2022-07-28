На Ставрополье утонули в реке женщина и двое детей

28 июл. 19:47

В реке в Предгорном районе Ставропольского края утонула женщина и двое детей. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по краю.

Трагедия случилась 28 июля неподалеку от села Винсады Предгорного муниципального округа.

Женщина со своими малолетними детьми и несовершеннолетними братьями отдыхала на берегу необорудованного водоема. В какой-то момент четырехлетняя девочка споткнулась и упала в воду. Женщина бросилась за дочкой и начала тонуть. 16-летний брат женщины попытался спасти их и тоже прыгнул в воду. В результате все трое утонули.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), передает ТАСС.