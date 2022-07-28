На швейной фабрике в Аджарии отравились около 40 человек

28 июл. 20:08

Десятки сотрудников швейной фабрики "Аджария текстиль" в курортном поселке Бобоквати госпитализированы с признаками интоксикации.

"Мы пока не знаем, что послужило причиной интоксикации. Недавно была опровергнута версия об отравлении газом. О недомогании заявили от 30 до 40 человек, которые были госпитализированы", - рассказали в администрации фабрики, пишет Sputnik Грузия.

Пищевое отравление исключено, сообщил директор предприятия Давид Джаяни. По его словам, недомогание работники ощутили до обеда.

На месте ЧП работают представители инспекции труда, бригады скорой помощи, полиции, представители SOCAR Georgia.

Работа предприятия приостановлена, все сотрудники швейной фабрики эвакуированы.