МКС после 2024 года: быть или не быть?

На встрече с президентом России Владимиром Путиным новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. "Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - заверил Борисов.

В мае в интервью "Известиям" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что МКС создавалась с гарантированным сроком службы 15 лет, который истек в 2013 году. На данный момент идет эксплуатация станции по состоянию, ее срок службы не раз продлевался. В 2020 году он был продлен до 2024 года. По словам Крикалева, обсуждался вариант использования станции и после 2024го. "Состояние станции позволяет это сделать, так как у МКС есть запас прочности", - сказал эксперт.

Сама конструкция МКС подразумевает, что американский и российский сегменты станции взаимозависимы, что подтверждает и научный эксперт "Космического городка" в Тулузе Оливье Санги. В российском сегменте МКС находится модуль "Заря", который поддерживает орбиту станции, а в американском - находится энергетический блок, обеспечивающий МКС электроэнергией, а также он позволяет проводить опыты в сфере науки. В связи с этим, некоторые эксперты задаются вопросом, как дальше сможет функционировать станция, если один из партнеров по сотрудничеству в рамках МКС выйдет из программы.

Однако разговоры о выходе России из программы сотрудничества в рамках Международной космической станции после 2024 года, начались уже довольно давно. В конце апреля тогдашний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил: "Мы подготовили свои предложения, <...> они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже". Даты тогда он называть не стал.

В ноябре 2020 года о необходимости выхода из МКС говорили и в ракетно-космической корпорации "Энергия". По оценке первого замгендиректора "Энергии" и члена-корреспондента РАН Владимира Соловьева, на тот момент был ряд элементов, которые выходят из строя. В корпорации добавили, что в этой связи дальнейшие траты России на эксплуатацию МКС слишком велики, поэтому необходимо пересмотреть сроки участия российской стороны в этой программе и сосредоточиться на реализации программ национальных орбитальных станций.

Между тем в НАСА полагают, что станция может безопасно эксплуатироваться до 2028 года. Директор НАСА Билл Нельсон даже говорил, что этот срок может быть продлен до 2030 года для обеспечения перехода астронавтов с МКС к работе на созданных коммерческих станциях. Инспекторы американского космического агентства также отмечали, что для дальнейшего поддержания работы компонентов станции потребуется выделять крупное финансирование.

Еще одной причиной снижения интереса к МКС могла стать разработка новых космических проектов в разных странах. По словам Оливье Санги, НАСА, Европейское космическое агентство, Канада и Япония намерены отправить на окололунную орбиту станцию Deep Space Gateway. Россия же планирует запуск собственной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). В этой связи, считает эксперт, все партнеры МКС могут быть заинтересованы в сокращении бюджета на одну программу (в данном случае, это МКС) для того, чтобы увеличить расходы на их новые программы.

Что касается приоритета нынешней деятельности "Роскосмоса", то новый глава корпорации помимо создания РОСС назвал обеспечение услугами, которые востребованы российской экономикой: спутниковая навигация, связь, передача данных. Также речь идет и о расширении группы метеоспутников и аппаратов для геодезических исследований.