Новак: необходимо ускорить темпы догазификации населения

28 июл. 19:31

Темпы подключения домовладений граждан к природному газу в рамках программы догазификации недостаточны, заявил сегодня вице-премьер Александр Новак.

В ходе очередного заседания Федерального штаба по газификации Новак отметил недостаточную динамику подключения к газу всех подавших заявки домохозяйств в этом году, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Президент поставил задачу до конца 2022 года в газифицированных населенных пунктах провести газ до границ земельных участков заявителей. Всего сейчас подано 950 тыс заявок на догазификацию, из них количество заключенных договоров – 480 тыс, до границ участка газ доведен лишь в 188 тыс случаев. То есть в работе остается более чем 300 тыс договоров – это огромная цифра. Темпы подключения населения к газу необходимо значительно ускорить", - подчеркнул вице-премьер.

Низкие темпы "вызваны снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов", говорится в сообщении.

"Поручаю ФАС России разобраться в этом вопросе и доложить. Также прошу руководителей федеральных штабов подключиться к работе и разобраться в причинах замедления", - сказал Новак.

В заседании приняли участие представители Минэнерго, Минстроя, ФАС, ПАО "Газпром", ООО "Газпром газификация" и ООО "Газпром межрегионгаз", а также главы ряда российских регионов.