В ЕС готовятся к пандемии гриппа

Еврокомиссия в четверг одобрила рамочный контракт на совместное приобретение странами Евросоюза вакцины от гриппа.
Документ подписала через управление по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA - Health Emergency preparedness and Response Authority)
"Готовность имеет важное значение в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. <…> Сегодня через наше управление... мы подготавливаем доступ к 85 млн доз вакцины против пандемического гриппа, чтобы защитить наших граждан, если такая чрезвычайная ситуация возникнет завтра", - заявила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.
Речь идет о возможности закупки до 85 млн доз вакцины британской вакцины Adjupanrix, в соглашении участвуют 12 стран ЕС и ряд других государств.
В ЕК отметили, "хотя предсказать пандемию гриппа сложно, важно быть к ней готовыми".