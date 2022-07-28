В ЕС готовятся к пандемии гриппа

28 июл. 19:20

Еврокомиссия в четверг одобрила рамочный контракт на совместное приобретение странами Евросоюза вакцины от гриппа.

Документ подписала через управление по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA - Health Emergency preparedness and Response Authority)

"Готовность имеет важное значение в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. <…> Сегодня через наше управление... мы подготавливаем доступ к 85 млн доз вакцины против пандемического гриппа, чтобы защитить наших граждан, если такая чрезвычайная ситуация возникнет завтра", - заявила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Речь идет о возможности закупки до 85 млн доз вакцины британской вакцины Adjupanrix, в соглашении участвуют 12 стран ЕС и ряд других государств.

В ЕК отметили, "хотя предсказать пандемию гриппа сложно, важно быть к ней готовыми".