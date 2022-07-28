Россия продолжит увеличивать число бюджетных мест в вузах для молодежи из Узбекистана

28 июл. 19:09

Побратимские отношения России и Узбекистана планомерно укрепляются, все больше узбекистанцев получает возможность бесплатно учиться в российских вузах, рассказал в интервью Podrobno.uz временно исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ростислав Войтеховский.

"Побратимские и добрососедские отношения России и Узбекистана за последние 30 лет независимости все больше укрепляются, страны проводят совместные культурные, гуманитарные и социальные мероприятия", – заявил он.

Россотрудничество в Узбекистане активно работает по организации совместных культурных мероприятий, также важный аспект сотрудничества двух стран – образование.

"В прошлом году в российские вузы на бюджет поступили 350 человек, в этом году Узбекистану установлена квота в 750 человек. Важно, что уже есть понимание о необходимости увеличения данных показателей. Поэтому в будущем году также планируется рост числа выделяемых бюджетных мест в вузах РФ для узбекских абитуриентов", – подчеркнул Войтеховский.

Также ведется работа по продвижению русского языка в Узбекистане. "Реализация мероприятий в рамках поддержки русского языка тоже направлена на развитие дружеских и побратимских связей между нашими народами. Чем больше молодых юношей и девушек из Узбекистана будут знать русский язык, ездить в Россию, общаться со своими сверстниками из разных регионов РФ, тем крепче станет связь между странами: ведь именно им предстоит выстраивать в будущем партнерство двух стран", – уверен Войтеховский.