Как заставить замолчать СМИ, почему оппозиция не дошла до парламента, кто тормозит суд по делу "Зангезур Майнинг" - Анализ армянских СМИ за 22 - 28 июля

В Армении резко возросло число случаев физического насилия в отношении представителей местных СМИ: комитет по защите свободы слова зарегистрировал 11 случаев с 12 потерпевшими, 10 из которых имели место при освещении акций неповиновения, организованных оппозиционными силами, а один - в Национальном собрании страны, - пишут армянские СМИ.

Как заставить замолчать СМИ

Многочисленные протестные акции, охватившие всю Армению и продолжающиеся уже третий месяц, послужили поводом для властей, чтобы помешать деятельности СМИ, - говорится во втором квартальном отчете комитета по защите свободы слова за 2022 год, - читаем на страницах интернет-издания NEWS.am. Примечательно, что число таких случаев больше, чем в тот же период прошлого года, когда в стране шла горячая послевоенная и предвыборная политическая борьба, которая, в свою очередь, тоже сопровождалась активизацией нападений на журналистов и операторов. За рассматриваемый период было зафиксировано еще 11 случаев разного рода давления на СМИ и их сотрудников: против журналистов и СМИ было подано восемь новых судебных исков, все - за оскорбления и клевету. Половина из них – со стороны нынешних и бывших чиновников. А что касается нарушений права на получение и распространение информации, то они, по сравнению с предыдущим кварталом, сократились почти вдвое: зарегистрировано 24 новых случая. Тем не менее получение официальной информации от государственных органов продолжает вызывать беспокойство. Отказы сопровождаются необоснованными мотивами, или же запросы просто игнорируются. А если даже даны ответы, они часто либо размыты, либо не соответствуют сути вопросов. Этим обусловлено повышение планки штрафа за непредоставление допустимой к публикации информации.

Оппозиция пойдет в парламент в сентябре

С момента весеннего бойкота оппозиционеры практически не посещали парламент, не получилось у них это и в минувшую пятницу, 22 июля, хотя, по данным газеты "Жоховурд", такая акция и планировалась. Теперь борцы "Сопротивления" планируют такой поход в сентябре, но – уже со своей повесткой, их позиция по этому вопросу не изменилась, - заявил в интервью телекомпании "Еркир медиа" депутат парламента от блока "Армения", представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян. "Повестка провластных депутатов вообще не обслуживает интересы армянского народа, а все инициативы оппозиции бойкотируются. В стране политический кризис, и если очередным незаконным и неконституционным путем попытаются лишить оппозицию мандатов, то в стране будет и полноценный конституционный кризис", - заявил Сагателян, подчеркнув, что нельзя разговаривать с оппозицией на языке шантажа, они не студенты, чтобы их можно было исключить за неявки.

Бойкот работы парламента Сагателян считает оправданным. "Именно благодаря нашему движению изменилась риторика власти, но это пока не достижение. В настоящее время Движение сопротивления находится на стадии организации, а с сентября борьба получит новое дыхание", - заявил оппозиционер, добавив: "На каком-то этапе парламентская оппозиция пойдет в Национальное собрание с повесткой об импичменте премьер-министру, но это будет не в сентябре. "Чтобы спасти Армению, необходимо под широким народным давлением отстранить эти власти. Существует два способа отстранения: отставка и лишения должностей. Когда мы достигнем того уровня, когда будет широкое народное волнение, тогда и можно добиться отстранения власти обоими способами. На данном этапе мы очень активно готовимся, с сентября вступим в борьбу более организованно и с более широким размахом", – отметил он. "Если оппозиция пойдет в парламент, то пойдет исключительно со своей повесткой, с повесткой, сформированной народом, за которую борется Движение сопротивления. А это повестка очень четкая - отстранение Никола Пашиняна и наши инициативы по решению насущных вопросов", - добавил оппозиционер.

Что не поделили судьи Армении

Судьи Армении разделились на две большие группы, - читаем в газете "Жоховурд". "Накануне состоялось Общее собрание судей. Примечательно, что те из них, которые постоянно говорят о давлении, на заседании не присутствовали: Заруи Нахшкарян, Мхитар Папоян, Арман Ованнисян, Вазген Рштуни и другие бойкотировали заседание. Не было на собрании и судей, рассматривающих резонансные дела, в том числе Армана Даниеляна и Мнацакана Мартиросяна. Все это говорит о том, что в судебной системе царит тревожная ситуация", – отмечает издание.

Кто тормозит суд по делу "Зангезур Майнинг"

На судью Анаит Туманян, в ведении которой находится дело "Зангезур Майнинг" против Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК), оказывается давление, - читаем на страницах издания "ФактИнфо". "Ей не только угрожают возможными карательными мерами, но и шантажируют. Женщине-судье грозят обнародованием сведений, касающейся ее личной жизни, а также публикацией видеозаписи, которая также может повлиять на ее семейные отношения. Судебный акт по упомянутому делу планировали огласить на прошлой неделе, но отложили, несмотря на то, что привлеченные правительством эксперты, изучив судебное дело, пришли к выводу, что иск "Зангезур майнинг" обоснован, и что силовое вмешательство в него для достижения "успеха" будет иметь негативные последствия как на инвестиционную среду, так и в международных судебных инстанциях, где очень велика вероятность проиграть огромные суммы. Тем не менее в обсуждениях, в конце концов, вроде бы победили лоббисты Романа Троценко и было решено любой ценой принудить суд к отклонению иска.

Как мы уже ранее писали, американский высокопоставленный чиновник призвал Никола Пашиняна "не заигрывать" с олигархом Романом Троценко, чье имя внесено в санкционный список США. Но в последние годы Троценко и ряд высокопоставленных армянских чиновников связаны друг с другом разными нитями, разрыв которых, похоже, пугает их, и они пытаются любой ценой защитить коррупционную сделку 2021 года. Судебное дело, о котором так много говорится, на самом деле про то, чтобы "кинуть" миноритарного (малого) акционера Зангезурского медно-молибденового комбината и отобрать у него бизнес. И ход этого дела является важным индикатором того, получат ли европейские и американские инвесторы сигнал о защите ряда важнейших прав миноритарных акционеров.

Фактически по искам "Зангезур Mайнинг" против "ЗММК" осуществляется судебный контроль в связи с нарушением существенных прав миноритарного акционера, среди которых - право на получение информации, право на проведение финансово-экономической проверки, преимущественное право, право на получение эффективных инструментов для участия в управлении комбинатом и право на распределение и получение дивидендов, которые на данный момент остались на усмотрение Романа Троценко и не были распределены․ Что касается другого миноритарного акционерного правительства Зангезурского медно-молибденового комбината в лице Фонда "АНИФ", то его участие в управлении комбинатом носит имитационный характер. Фактически, в свете вышесказанного отношение олигарха российского происхождения при власти Никола Пашиняна к миноритарному акционеру ЗММК и игнорирование законных интересов с точки зрения иностранных инвесторов, в частности американских и европейских, имеет фундаментальное значение в плане обеспечения его собственных бизнес-интересов в Армении, и здесь-то и "зарыта собака", - пишет издание.

Коррупция по-армянски

Фонд развития и инвестиций Сюникской области, ранее так и не использовавший выделенные ему деньги по назначению, получил от правительства Армении еще один транш, - пишет газета "Жоховурд". "Правительство Армении 21 июля по одному из не докладываемых им вопросов приняло решение выделить действующему в Сюникской области фонду 1,4 млрд драмов (примерно $3,2 млн) для решения неотложных проблем, в том числе ремонта здания ведомства, приобретения нового автомобиля для Комитета госдоходов (КГД), приобретения двух новых автомобилей для полиции и погашения накопившейся задолженности. Перед внеочередными выборами 2021 года правительство выделило тому же фонду 1,5 млрд драмов, что вызвало недовольство Минфина, выразившего сомнения в целесообразности этого. Судьба этих средств так и не прояснилась, что, однако, не мешает властям снова пойти на такой шаг. "Как сказал бы бывший оппозиционер, а ныне премьер-министр Армении Никол Пашинян, как же еще выглядит коррупция?" – задается вопросом автор публикации.

У Арутюняна появились премьерские амбиции

У главы аппарата премьер-министра Араика Арутюняна появились стремления занять пост вице-премьера страны, - читаем в газете "Грапарак". "Это обусловлено тем, что он в несколько раз активнее премьер-министра, проводит различные встречи, а сайт правительства завален новостями и фотоотчетами о них. Складывается впечатление, что он - номер один в государстве и особенно трудолюбивый чиновник. Так, на официальном сайте правительства сообщалось, что он "принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской Республики в Армении Нору Арисян". Подобное обычно – прерогатива президента или премьер-министра страны. "Поприветствовав гостью, Араик Арутюнян поздравил посла с назначением и пожелал ей плодотворной работы. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся текущего состояния и перспективных направлений двусторонних отношений". Кстати, есть сообщения, что в преддверии "жаркой осени" Пашинян решил провести изменения в правительстве. Возможно, Арутюнян надеется, что его мечта сбудется. Ну а на должность руководителя аппарата претендует его заместитель, основная работа которого - управление официальной прессой и фейковыми новостями", - пишет газета.

Инфляция заставляет жителей Армении отказываться от мяса

В Армении продолжается стремительный рост цен на продукты питания, - читаем на страницах интернет-издания NEWS.am. По данным июня, цены на продукты питания выросли на 17,4%, что является самым высоким показателем в этом году. Мука и крупы подорожали на 20,5%, сыр и творог - на 24,8%, макаронные изделия - почти на 30%. В течение года цены на овощи выросли почти на 50%. За тот же период цены на фрукты выросли более чем на 16%. Как показал опрос, проведенный корреспондентами издания среди граждан, инфляция существенно повлияла на их благосостояние. "Инфляция уже стала обычным явлением, если раньше я что-то покупала за 10 тыс. драмов, то сейчас за тоже самое плачу 20 тыс. драмов", - заявила одна из опрошенных. "Сейчас полкило масла стоит 2700 драмов, а раньше я покупал его за 1500", - заметил еще один респондент. "Мясные продукты больше не покупаем, потому что денег не хватает", - жалуются граждане.

В Армении задумаются о продлении работы Меграсарского рудника

3 августа в Армении состоится последнее общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду компании "Ат-Металс", которая намерена на 7 лет продлить срок действия эксплуатации Меграсарского золоторудного рудника в Сюникской области, - пишет "Эколур". Компания получила разрешение на недропользование в 2014 году сроком на 7,5 лет. В 2016 и 2018 годах рудник не эксплуатировался, в 2017 году объем добычи составил 14257 т, а в 2019 году – 10811 т. Общая площадь земель рудника составляет 73 га, и при годовой производительности в 50 тыс. т общий объем выбросов составит 21567 т/год. Общий экономический ущерб от загрязнения окружающей среды оценивается в 554 млн драмов (более $1,2 млн) в год. Ситуацию усугубляет то, что еще в 2014 году сообщилось, что около 60% золотого рудника Меграсара находится в национальном парке "Аревик"", - напоминает автор публикации.