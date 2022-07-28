На трех мальчиков в Дагестане напал волк

28 июл. 18:53

В четверг, 28 июля, в Цунтинском районе Дагестана на трех мальчиков напал волк. Об этом сообщили в МВД республики

Случай произошел в лесном массиве неподалеку от села Кидеро.

Как отмечается, два семилетних мальчика и один девятилетний находились на окраине села без присмотра взрослых. Ребята купались в речке, когда из леса к ним вышел волк.

Животное напало на мальчиков, утащив одного из них в лес. Позднее его тело было найдено в лесу.

Один из оставшихся двоих детей также получил серьезное ранение, его госпитализировали, передает "Интерфакс".