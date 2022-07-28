УЕФА начал расследование из-за кричалок про Путина на матче "Динамо" Киев

28 июл. 18:40

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по факту поведения болельщиков турецкого "Фенербахче" в матче квалификации Лиги чемпионов против украинского "Динамо". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УЕФА.

Напомним, 27 июля в Стамбуле состоялась ответная встреча квалификации Лиги чемпионов между местным "Фенербахче" и киевским "Динамо". Победу со счетом 2:1 в дополнительное время одержали киевляне. После первого забитого гола "Динамо" турецкие болельщики стали скандировать имя президента России Владимира Путина.

"В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо", - сказано в заявлении.

Первая встреча состоялась на прошлой неделе и завершилась безголовой ничьей. Таким образом, в 3-й квалификационный раунд вышло киевское "Динамо".