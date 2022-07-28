ООН: продуктовый кризис может наступить уже в ноябре

28 июл. 18:25

Продуктовый кризис может начаться в ноябре-декабре, если страны Африки и Латинской Америки вскоре не получат удобрений, предупредила замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве.

"Если у стран не будет доступа к удобрениям, мы столкнемся в ноябре-декабре с продуктовым кризисом, потому что многие страны в Африке и Латинской Америке занимаются посевом уже сейчас", - отметила Сонгве на брифинге в четверг, касаясь проблемы экспорта удобрений из РФ и с Украины.