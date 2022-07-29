Свежий взгляд на отношения Турции и Ирана

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал с официальным визитом в Иране. Это был первый визит Эрдогана в ИРИ с момента избрания президентом Эбрахима Раиси. Собственно говоря, из-за напряженности в отношениях за последние пять лет визитов на высшем уровне между двумя странами не было. Последний раз Эрдогана летал в Тегеран в 2018 году, а несколько запланированных визитов было отложено сторонами по разным причинам, пишет турецкая "Сабах".

Поэтому приезд турецкого лидера стал важным событием для обеих сторон. У визита Эрдогана было два основных аспекта. Первый аспект - двусторонние отношения между Турцией и Ираном. Эрдоган и Раиси сопредседательствовали на седьмом заседании Высшего совета сотрудничества Турции и Ирана, которое прошло в Тегеране 19 июля, где обсудили не только текущее состояние двусторонних отношений и события в регионе, но и потенциальные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы улучшить двустороннее сотрудничество между двумя соседними странами.

Анкара и Тегеран договорились продлить соглашения о закупках природного газа еще на 25 лет и довести объем ежегодного товарооборота до $30 млрд. Было подписано восемь меморандумов о взаимопонимании в области политики, экономики, культуры и спорта с целью улучшения двусторонних отношений в технических и экономических вопросах, а также вопросах безопасности. Также был очень важный акцент на сотрудничестве в оборонной промышленности.

Вторым аспектом визита стала седьмая трехсторонняя встреча на высшем уровне в Астанинском формате. Эрдоган, Раиси и президент России Владимир Путин обсудили последние события в Сирии, в том числе борьбу с террористическими организациями, процесс политического урегулирования, гуманитарную ситуацию и возвращение сирийских беженцев на родину. Кроме того, на полях саммита Эрдоган провел двустороннюю встречу с Путиным. Они также обсудили многие двусторонние и региональные вопросы.

В ходе трехстороннего саммита не было принято каких-то выдающихся решений. Три государства осознают наличие разных взглядов по сирийскому вопросу. В то время как Турция сообщила, что продолжит бороться с террористическими организациями на севере Сирии, Иран и Россия выразили беспокойство по поводу возможной новой операции Анкары. Однако при этом стороны договорились продолжить дипломатический диалог.

Иранская сторона - как Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, так и президент Раиси - подчеркнула потенциальное расширение экономического сотрудничества между двумя странами. Раиси отметил, что визит Эрдогана стал "важным поворотным моментом" в улучшении двустороннего сотрудничества и способствовал "укреплению двусторонних отношений". Кроме того, президент Ирана отметил, что сотрудничество между двумя странами будет способствовать региональной безопасности и стабильности.

Восприятие Турции Ираном

Несмотря на все эти положительные высказывания Раиси и других официальных лиц, Иран по-прежнему проводит сомнительную политику в отношении Турции. Очевидно, что у Тегерана много опасений по поводу региональной политики Анкары. Например, Иран выражает обеспокоенность по поводу процесса нормализации отношений между Турцией и Израилем. Иран не хочет, чтобы Турция или любое другое региональное государство развивали сотрудничество с Израилем, с которым у Ирана очень напряженные отношения.

Точно так же Иран обеспокоен новой региональной динамикой на Южном Кавказе после окончания Карабахской войны, после которой Азербайджан и Турция сформировали военный союз. Иран не в восторге от турецко-азербайджанского доминирования в регионе и поэтому поддерживает сотрудничество с Арменией.

Иран решительно выступает против военного присутствия Турции в Ираке и Сирии. Хотя Турция направила войска в эти страны для борьбы с террористическими организациями, угрожающими ее национальной безопасности и территориальной целостности, Иран призывает Турцию вывести свои войска из этих государств. Однако сама ИРИ наращивала свое политическое и военное присутствие в этих двух странах. Иран выражает недовольство сотрудничеством Турции с региональным правительством Курдистана, контролируемым партией во главе с Масудом Барзани, но при этом сотрудничает с левыми оппозиционными курдскими политическими деятелями.

В последнее время многие иранцы, в том числе некоторые официальные лица и средства массовой информации, начали критиковать строительство ирригационных плотин на территории Турции, утверждая, что эти плотины вызывают засуху в Иране. Опасения Ирана распространяются и на отношения Турции с другими субъектами, будь то арабские страны или Запад. На самом деле, Иран противостоит региональному влиянию Турции.

Что делать?

Какая Турция может удовлетворить ожидания Ирана? Есть подозрение, что Тегеран не понимает роли Анкары в регионе. Противодействие всем процессам регионального сотрудничества и усилиям по нормализации контрпродуктивно. Отчуждение одновременно от турецкого, арабского и западного миров всегда оборачивается большими затратами для иранского государства и народа.

Турция и Иран - зависящие друг от друга страны, составляющие основу региональной стабильности. Очевидно, что они не могут претворить в жизнь свои национальные интересы, будучи изолированными друг друга. Поэтому нет другого выхода, кроме как улучшать отношения со странами региона и проводить всеобъемлющую региональную политику. Необходимо попытаться развить взаимовыгодные двусторонние отношения и расставить приоритеты в областях общих интересов. Двум государствам следует строить двусторонние отношения на рациональной основе, в противном случае они продолжат тратить энергию, пытаясь нейтрализовать политику друг друга.