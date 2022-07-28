В Туркменистане будут проводить антикоррупционную экспертизу законов

28 июл. 17:52

Руководство Туркменистана ввело антикоррупционную экспертизу нормативных актов и проектов. Соответствующие изменения внесены в закон "О противодействии коррупции".

В документе сказано, что целью экспертизы будут выявление и устранение в нормативных правовых актах и проектах нормативных актов коррупциогенных норм, то есть норм, способствующих коррупционным преступлениям, передает газета "Нейтральный Туркменистан".

Под коррупциогенными понимаются нормы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы толкования или необоснованное применение исключений из общих правил, а также положения, которые содержат неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к физическим и юридическим лицам, создающие условия для нарушений.

Проводить антикоррупционную экспертизу смогут органы юстиции, прокуратура, министерства и ведомства исполнительной власти, а также органы местного самоуправления.