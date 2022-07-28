ООН: 23 млн тонн зерна будет вывезено с Украины в рамках продуктовой сделки

28 июл. 18:04

Продуктовая сделка позволит вывезти на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна, сообщила в ходе брифинга замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве.

"Мы говорим о 23 млн тонн (зерна), которые вернутся на рынок. Надеемся, что это окажет влияние на снижение цены на продовольствие (в мире)", - заявила она.

Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Согласно сделке, на мировой рынок будет вывезено зерно из украинских портов, а также будет снято ограничение на поставку на мировой рынок российских продуктов.