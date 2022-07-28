Иран намерен построить два новых нефтеперерабатывающих завода

28 июл. 17:38

Иран собирается создать два новых нефтеперерабатывающих завода. Об этом сообщил сегодня в своих социальных сетях министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи.

"На повестке - строительство двух НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей - "Шахид Сулеймани" и "Джаск" - при участии банков и экономических холдингов", - цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что эти проекты достанутся в наследство следующим поколениям от нынешнего правительства".

На сегодняшний день крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Ирана является Абаданский НПЗ, мощность которого составляет 400 тыс баррелей в сутки.