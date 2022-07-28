Роспотребнадзор пока не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений

28 июл. 17:33

Необходимости возвращать общефедеральные коронавирусные ограничения сегодня нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Напомним, в России начался рост заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявили свыше 11,5 тыс случаев.

"На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", - информирует ведомство в своем телеграм-канале.

Рост заболеваемости связан с распространением новых подвидов штамма "омикрон", в России сегодня доминируют подварианты BA.4/BA.5, они не вызывают тяжелого заболевания.

Отметим, что все коронавирусные ограничения были сняты в России 1 июля.