Эстония прекратит выдачу россиянам ВНЖ и виз для обучения

28 июл. 17:25

Правительство Эстонии приняло решение частично прекратить выдачу виз россиянам - речь идет о возможности подачи документов на получение временного вида на жительство, а также визы с целью обучения в стране.

В документе уточняется, что краткосрочное трудоустройство граждан России и Беларуси в Эстонии теперь может быть оформлено только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.

"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", - сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

Он подчеркнул, что "сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на Россию".

В Польше поддерживают предложения других европейских страны по прекращению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил в четверг пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.