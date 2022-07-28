В Краснодаре столкнулись шесть автомобилей и трамвай

28 июл. 17:13

Массовое ДТП произошло сегодня в Краснодаре на улице Московской, столкнулись шесть легковых автомобилей и трамвай.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan спровоцировал аварию с находившимися впереди автомобилями - четырьмя иномарками и одной отечественной легковушкой. Один из автомобилей от удара снес дорожное ограждение и врезался в трамвай №8, рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, пишут "Кубанские новости".

Сведения о пострадавших в массовой аварии уточняются.

В настоящее время движение восстановлено.