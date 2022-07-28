Махачкалинский полицейский попался на фальсификации улик

28 июл. 17:10

В столице Дагестана арестовали сотрудника махачкалинской полиции, который с коллегами сфабриковал уголовные дела о незаконном обороте наркотиков в отношении двоих местных жителей, - сообщили сегодня в пресс-службе республиканского управления СК России.

Как выяснило следствие, старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по Махачкале незаконно приобрел у неустановленного лица 30 г гашиша, который полицейский хранил в служебном кабинете. В ноябре минувшего года обвиняемый, угрожая насилием и уголовным преследованием, заставил доставленных в отдел мужчину и женщину взять в руки пакетики с наркотиком: факт был задокументирован, а в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, - передает "АиФ-Дагестан".

Полицейскому предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств и превышении должностных полномочий. Он заключен под стражу и отстранен от работы.