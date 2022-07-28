Культуру осетин покажут в жанре короткометражки

28 июл. 16:54

Кинематографисты сняли короткометражный постановочный фильм "Нымат" ("Бурка" в переводе с осетинского) о ритуалах, традициях и ремеслах, - сообщили в пресс-службе комитета по печати республики.

"В основе сюжета - древняя традиция валяния войлока и песня, которую во время изготовления бурки испокон веков исполняли женщины. В съемках участвовали артисты Осетинского театра и вокалисты хора под управлением Ольги Джанаевой, благодаря которой эта песня сохранилась до наших дней и звучит в фильме в прекрасном исполнении", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Съемки проходили в горном селении Нижний Унал, а площадкой для съемки картины послужил этнокультурный музей "Родовые башни Цаллаговых". В фильме использовались предметы старины из запасников Национального музея Северной Осетии и сценические костюмы, полностью воссоздающие атмосферу эпохи XIX века.

Также в фильм включены сцены жизни и быта горцев той эпохи: поход за водой, молитва с тремя пирогами, покос, встреча гостей и старинные забавы.

Проект реализовало частно-социально-культурное учреждение "Благодать" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.