Житель Казахстана сел в тюрьму за "минирование" 11 объектов

28 июл. 16:17

Жителя Костанайской области осудили за распространение ложной информации о минировании 11 крупных объектов страны, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД Казахстана.

"Решением суда №2 Есильского района Нур-Султана 36-летний житель Костанайской области признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - цитирует пресс-служба главу управления по противодействию экстремизму департамента Ерлан Алимов.

Он отметил, что в апреле злоумышленник разослал сообщения о "минировании" по адресам 11 крупных объектов Нур-Султана и Алматы.