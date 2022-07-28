Санкции помогают Турции и России дойти до заветной цели

Российско-турецкие отношения в торговле и бизнесе, за небольшим исключением «самолетного кризиса», всегда развивались стабильно. Товарооборот последние несколько лет неизменно находился на уровне $20 млрд и выше. Но это не предел. Главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поставили амбициозную цель – довести взаимную торговлю до $100 млрд.

Для кого-то такие цифры кажутся космическими, но уже сегодня заметно, что Москва и Анкара постепенно приближаются к заветной цели. Глава Российско-турецкого делового совета Наки Карааслан говорит, что уже по итогам 2022 года Россия и Турция могут дойти до отметки $60 млрд.

«К настоящему времени, (по итогам первого полугодия - прим. ред.), товарооборот между двумя странами превысил $30 млрд и движется к отметке в $50 млрд. К концу года он может вырасти до $60 млрд, если центробанкам двух стран удастся предотвратить потери, вызванные курсовой разницей», - цитирует его газета Dünya.

Важное условие для наращивания торговли - переход на национальные валюты. Карааслан поддерживает такие действия. Расчеты в рублях и лирах позволят обойти санкции США и ЕС, в частности, отключение российских банков от системы международных расчетов SWIFT. Двустороння торговля требует стратегического подхода и долгосрочной политики сроком минимум на 5-10 лет, уверен бизнесмен.

«Это тем более очевидно, что санкции Запада в отношении России, скорее всего, будут продлены», - говорит руководитель деловой ассоциации.

Главный редактор «МК Турция» и автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев отмечает, что динамика в коммерции между двумя странами крайне позитивна.

«За всю историю торговли между Турцией и Россией до таких высоких показателей страны еще не доходили. При самых пиковых значениях товарооборот составлял лишь $30 млрд в год. Такое происходило дважды – в 2015 и 2021 годах. Сейчас речь идет о сумме, превышающей эти показатели в два раза, и это только за полгода», - сказал он в беседе с «Вестником Кавказа».

Эксперт уверен, что Анкара сильно выиграла от неприсоединения к западным санкциям - в противном случае торговля не дошла до рекордных показателей.

«Можно сказать, что неприсоединение Турции к санкциям против России с лихвой оправдывает себя. Товарооборот увеличился в два раза. Я уверен, что отныне торговый баланс складывается уже не только в пользу России, как это было доселе, но и в пользу Турции», - подчеркнул Ниязбаев.

Он полагает, что причины роста торговли связаны с реэкспортом западных и подсанкционных товаров в Россию через Турцию.

«Есть компании-посредники, которые продают товар через Турцию. Не случайно в Турции за последние месяцы, по заявлениям турецкой стороны, было открыто около 1000 компаний с российским капиталом. Есть товары, которые идут в Россию через Турцию и которые опасаются экспортировать другие страны, как Казахстан», - уточнил автор канала «Повестка дня Турции».

О значимости перехода к национальных валютам говорят и министры иностранных дел. 8 июня во время визита в Турцию глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что процесс перехода в торговле на лиры и рубли находится в продвинутой стадии. Тема финансовой кооперации будет обсуждаться также на уровне глав государств. 5 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приезжает в Сочи. Его переговоры с Владимиром Путиным состоятся на фоне новостей о готовности Турции стать членом БРИКС. В рамках организации существует пул условных валютных резервов, цель которого – предоставлять займы в долларах нуждающимся странам-членам в случае наличия проблем с долларовой ликвидностью.

Торговля России и Турции начала расти в 2021 году. Тогда она, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, составила $33 млрд, что на 57% выше, чем в 2020 году. В прошлом году экспорт России составил $26 млрд (+66%), экспорт Турции - $6,5 млрд (+27%). В общем товарообороте России доля Турции выросла с 3,7% до 4,2%.

Как пойдет торговля в дальнейшем, покажет время. Однако учитывая, что сумма уже составляет $30 млрд за первое полугодие, то выход на отметку в $50-60 млрд до конца 2022 года кажется вполне достижимым.