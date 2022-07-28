Минобороны Азербайджана опровергло вторую за день дезинформацию от армянских СМИ

28 июл. 15:31

Министерство обороны Азербайджана опровергло еще одно ложное сообщение, распространяемое армянскими СМИ. Опровержение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Распространяемая армянской прессой информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении позиций противника на азербайджано-армянской государственной границе, является ложью и дезинформацией", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сегодня МО АР опровергло сообщения армянских СМИ о том, что азербайджанские подразделения якобы открыли огонь в направлении поселка Красный базар Ходжавендского района.