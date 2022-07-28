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Минобороны Азербайджана опровергло вторую за день дезинформацию от армянских СМИ

Минобороны Азербайджана опровергло вторую за день дезинформацию от армянских СМИ

Министерство обороны Азербайджана опровергло еще одно ложное сообщение, распространяемое армянскими СМИ. Опровержение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Распространяемая армянской прессой информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении позиций противника на азербайджано-армянской государственной границе, является ложью и дезинформацией", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сегодня МО АР опровергло сообщения армянских СМИ о том, что азербайджанские подразделения якобы открыли огонь в направлении поселка Красный базар Ходжавендского района.

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